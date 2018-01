Doutzen Kroes sluit cosmetische ingreep niet meer per se uit

Het 32-jarige model zegt in gesprek met Grazia dat ze na twee kinderen niet meer zo blij is met haar borsten als ze was toen ze achttien was. "En denk weleens: zal ik het gewoon doen? Maar je kunt allerlei complicaties krijgen."

Botox is Kroes stelliger over. "Ik ben zó bezig met goed voor mijn lichaam zorgen door middel van gezonde voeding en sporten en het blijft gif dat je in je lijf spuit. Ouder worden vind ik ook niet erg. Mijn moeder bijvoorbeeld, ze heeft rimpels en ziet er prachtig uit."

Het model ligt naar eigen zeggen constant onder een vergrootglas: mensen hebben commentaar op "elk rimpeltje of dingetje". "Ik voel me over het algemeen heel goed in mijn lijf, maar heb ook dagen dat ik me niet mooi voel. Als ik ongesteld ben bijvoorbeeld. Dan zit niks goed en voelt niks lekker."

Ook van aandacht van fotografen wordt ze onzeker. "Of als er op het strand twintig paparazzi om me heen lopen, dat kan de hele dag verpesten. Ik ben dan alleen maar bezig met erop letten dat ik er niet raar uitzie als ik een verkeerde beweging maak, want je weet niet waar ze een foto van maken. Dat maakt je heel onzeker."