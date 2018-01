Voormalig bokser Mike Tyson start wietboerderij

Tyson verhuurt samen met twee zakenpartners ruimte aan wiettelers om hun planten te laten groeien. Daarvoor stelt het drietal een cannabisveld van ruim 16 hectare ter beschikking. Naast het veld start de oud-wereldkampioen ook een school waar wietkwekers les krijgen in het zo effectief mogelijk oogsten van hun planten.

Met zijn nieuwe bezigheid wil de 51-jarige Tyson ook werkgelegenheid creëren voor voormalige militairen door alleen maar oorlogsveteranen aan te nemen. Ook wordt er op de boerderij onderzoek gedaan naar het effect van marihuana op medische aandoeningen.

In de Amerikaanse staat Californië is het sinds 1 januari 2018 legaal om cannabisproducten en wietplanten te kopen. Tyson heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat hij voorstander is van medicinale cannabis.

De Verenigde Staten heeft nu zes staten waar marihuana gelegaliseerd is. Zo mag een ieder van 21 jaar of ouder maximaal 28 gram cannabis op zak hebben. Daarnaast is het toegestaan om thuis zes hennepplanten te hebben staan.