Paris Hilton verloofd met acteur Chris Zylka

"Ik vind het zo spannend om verloofd te zijn met de liefde van mijn leven en beste vriend", zegt de 36-jarige Hilton tegen People.

"Ik heb me nog nooit zo gelukkig, veilig en geliefd gevoeld. Hij is perfect voor mij op elke manier en heeft mij laten zien dat sprookjes bestaan."

Twee miljoen

De verlovingsring die Hilton heeft gekregen, zou 2 miljoen dollar waard zijn en kostte vier maanden om te maken. Dat vertelt de Amerikaanse sieradenontwerper Michael Greene, die de ring maakte, aan TMZ.

Omgerekend kost de ring 1,66 miljoen euro. Kort voor vertrek naar Aspen kwam Zylka de ring halen.

Zylka bestelde de verlovingsring waarmee hij zijn vriendin afgelopen weekend ten huwelijk vroeg, al in de zomer. Dat is slechts enkele maanden nadat zijn relatie met Hilton publiekelijk was geworden.

De twee hebben elkaar ontmoet op een Oscarfeestje acht jaar geleden en raakten bevriend. Twee jaar geleden sloeg de vonk pas over. Hilton liet in eerdere interviews al weten graag met Zylka een gezin te beginnen.

De 32-jarige Zylka is onder meer te zien in de serie The Leftovers.