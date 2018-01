Willibrord Frequin (76) loopt dagelijks dertig kilometer na tia's

In gesprek met Story vertelt de 76-jarige presentator dat hij veel wandelt en hardloopt.

"Ik ben gezonder gaan leven en sport veel. Ik loop veel hard en wandel dertig kilometer per dag in de bossen rondom mijn woonplaats Laren", aldus Frequin. "Ik ben nu het tempo aan het opbouwen en ga me steeds beter voelen. Ik wil misschien toch nog een keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen."

De presentator had, voordat hij getroffen werd door de tia's, al lange tijd last van hartritmestoornissen. Ook werd er een kwaadaardige tumor uit zijn been gehaald.

Begrafenis

Ondanks dat Frequin zich inmiddels goed voelt, is hij wel al bezig met zijn begrafenis. "Mijn begrafenis zal worden gehouden in café Moeke Spijkstra, mijn vaste restaurant in Blaricum. Dat wordt een vrolijk feest, waarbij mijn kist in de kroeg zal komen te staan. Het wordt een afscheid met een lach, zo wil ik het."