Vriendin André Hazes nodigde Rachel als verrassing uit voor diner

In gesprek met Story vertelt de 23-jarige zanger over de plotselinge reünie waar iedereen via sociale media getuige van was. "Dat was voor mij ook een verrassing."

Voor Hazes was de door zijn vriendin georganiseerde samenkomst een teken van liefde. "Een grotere liefdesuiting bestaat voor mij niet. We weten allemaal hoe zij erover dacht."

Hoe het contact tussen hem en zijn moeder nu verder zal gaan, weet Hazes nog niet. "Het gaat niet alleen om mij, en ik respecteer ieders privacy. Maar ik kan wel zeggen dat ik enorm blij ben mijn moeder weer terug te hebben!"