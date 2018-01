Miss America 1989 Gretchen Carlson neemt plaats in bestuur van organisatie

Ze is benoemd tot bestuurslid nadat de CEO Sam Haskell vorige maand het veld moest ruimen vanwege het sturen van ongepaste e-mails. Carlson zegt vereerd te zijn met haar nieuwe baan, melden Amerikaanse media.

Ze krijgt in het bestuur hulp van meer voormalige Miss America's. Het is voor het eerst dat oud-deelnemers in het bestuur van de organisatie komen te zitten. Ze moeten een frisse wind bij de organisatie laten waaien. Tot nu toe hadden mannen het er voor het zeggen.

Ophef

De seksistische opmerkingen van Haskell, die sinds 2015 CEO was van het bedrijf, kwamen aan het licht door uitgelekte e-mails. Haskell maakte grove opmerkingen in mailwisselingen met andere medewerkers van het bedrijf. Hij zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt over het gewicht van voormalige winnaressen en hij zou een aantal winnaressen een "opstapeling van mislukte wedstrijden" hebben genoemd. Hij en twee andere topmannen moesten vertrekken.

Carlson was jarenlang het gezicht van tv-zender Fox News. Ze kwam zelf in het nieuws toen ze in 2016 ontslag nam en haar toenmalige baas Roger Ailes beschuldigde van seksueel misbruik.