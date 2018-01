Overzicht: BN'ers wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar

"Eindelijk een nieuw jaar", schrijft Nicolette Kluijver, die verder duidelijk maakt dat ze vertrouwen heeft in 2018. Bij de presentatrice werd begin 2017 longkanker geconstateerd. In maart werd ze schoon verklaard. "Ik ben klaar met dit jaar", zei ze onlangs al in een interview.

Arie Boomsma zegt dankbaar te zijn voor 2017 en kijkt uit naar 2018. Hij werd op kerstavond vader van zoon Mozes. "Gelukkig nieuwjaar, lieve mensen."

Guus Meeuwis heeft naar eigen zeggen een groots jaar achter de rug. "Wat een te gek jaar vol veel waanzinnig leuke dingen. Het was Groots, heel Groots. Grote dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Zin in wat 2018 allemaal voor moois gaat brengen. Kom maar op!"

Einstein

Doutzen Kroes vond het moeilijk om de juiste woorden te vinden voor haar laatste post van 2017. "Ik kan niet iedereen bedanken die alle fantastische dingen mede mogelijk hebben gemaakt, maar ik stuur jullie mijn liefde en ik dank jullie uit de grond van mijn hart." Ze haalt ook nog een quote aan van Albert Einstein: "Leer van gisteren, leef voor vandaag en hoop voor morgen."

Sylvie Meis houdt het bij een korte wens: "Gelukkig nieuwjaar. Kom maar op!" Vorige week werd bekend dat de verloving van de presentatrice met zakenman Charbel Aouad enkele maanden geleden werd verbroken. Meis bracht de oudejaarswisseling door in Miami.

Victoria Koblenko vierde het begin van een nieuw jaar in Jeruzalem. "Zo bijzonder om vorig jaar af te sluiten in deze bijzondere stad", schrijft de presentatrice, die vorig jaar moeder werd. "2017 was intens in vele opzichten. Nederige dankbaarheid is op z’n plaats voor situaties die levenslessen zijn geworden."