Vlogger Bibi Breijman kampt met burn-out

"Ik ben naar de dokter geweest en ik heb een burn-out. Als ik voor mijn deur sta, weet ik gewoon letterlijk niet meer welke sleutel van mijn sleutelbos op het sleutelgat past", vertelt Breijman in de video.

Zanger Waylon steunt zijn vriendin in deze tijd via een post op Instagram. "Lief meisje van me. Ik weet hoe verschrikkelijk je je voelt en dat je het idee hebt dat alles wat je hebt opgebouwd de afgelopen jaren in duigen valt als je er tijdelijk afstand van neemt", schrijft de 37-jarige coach van The Voice of Holland.

"Het afgelopen jaar was heftig voor je en heeft je leven een bizarre wending genomen. Waar het voor de buitenwereld lijkt alsof het je/ons allemaal maar voor de wind gaat, is ook dat iets wat niemand weet behalve wij."

Stap terug

Breijman geeft aan "een stap terug te moeten doen om verder te kunnen". Ze zal daarom voorlopig niet meer overal haar camera bijpakken. "Ik kom terug als ik er klaar voor ben, maar ik weet even niet hoe lang dat gaat duren."