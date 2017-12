Kim Kötter en Jaap Reesema stappen in het huwelijksbootje

Dat laat het 35-jarige fotomodel weten in een post op Instagram. Ze vertelt dat de twee in een koets zaten. "Zoveel sneeuw, zoveel lichtjes, door het prachtige bos: Disney is er niets bij", aldus Kötter.

"Ik moest na een klein uurtje uitstappen en daar stond een groot hart verstopt op een veld midden in het bos van fakkels en heel veel rozenblaadjes met een prachtige poster met mooie momenten van ons samen."

Kötter en Reesema (33) hebben al jaren trouwplannen. Ze stelden een bruiloft eerder uit vanwege de komst van hun zoontje Muck. Inmiddels is Kötter opnieuw in verwachting en opnieuw van een jongetje. De voormalig Miss Universe deed al eens mee aan het programma Say Yes to the Dress van TLC, waarin deelnemers op zoek gaan naar de perfecte trouwjurk.