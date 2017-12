Olga Zuiderhoek is niet bang voor de dood

De Hendrik Groen-actrice zegt in een interview met De Telegraaf al jaren geleden haar euthanasiepapieren in orde te hebben gemaakt. "Dat doen meer mensen dan je denkt, hoor. Ik ben niet bang voor de dood."

Voor de 71-jarige actrice geldt vooral de weg naar de dood. "Voor mij is het een geruststellende gedachte dat ik zelf beslis wanneer er een einde aan moet komen. Ik moet er niet aan denken om bijvoorbeeld langzaam te stikken of tijdenlang de vreselijkste pijn te moeten hebben."

Zuiderhoek, die momenteel te zien is als Eefje in de succesvolle serie Hendrik Groen, vindt het belangrijk zelf te kunnen beslissen over haar leven en hoopt niet dat de regering zich daar in de toekomst mee zal bemoeien.

"Als ik daarover nadenk, vind ik het zoiets absurds! Dat iemand anders dan ikzelf ook maar iets te zeggen heeft over wanneer ik wel of niet dood mag. Het is andersom toch ook niet zo dat je een examen moet doen voordat je kinderen krijgt."