Boer zoekt Vrouw-stel David en Mara wil in Nederland wonen

"Zij heeft in Nederland haar studie en werk en ik kan het goed combineren", aldus de boer in een vooruitblik van de Boer zoekt Vrouw-special die op 1 januari wordt uitgezonden.

Daarom heeft het koppel besloten niet in Roemenië te gaan wonen, waar de varkensboerderij staat waar David werkzaam is. "We leven het weekend in Nederland en doordeweeks ben ik weg", aldus de 28-jarige boer, die regelmatig heen en weer vliegt.

West-Brabant

"Voor Mara is hier weinig te doen, ze heeft geen toekomst in Roemenië." Het stel heeft een compromis gesloten waar zij dan wel willen wonen: dat wordt de voormalige woonplaats van David. "Het is de bedoeling dat als we naar huizen gaan kijken, we in West-Brabant gaan wonen. Dan komt Mara mijn kant op."

David is inmiddels ruim een jaar samen met Mara, de kandidate die als laatste overbleef tijdens het datingprogramma.

Behalve David en Mara kwam er nog een koppel voort uit het meest recente seizoen van Boer zoekt Vrouw: Herman en Fleur. Zij lieten afgelopen zomer weten wel te willen wonen in Frankrijk, het thuisland van Herman. Het stel Marc en Annekim heeft inmiddels hun relatie beëindigd.

19 december werd bekend dat er volgend jaar weer een nieuw seizoen van de realityserie op televisie te zien is.