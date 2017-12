Eddy Zoëy is gelukkiger zonder televisiecarrière

Zoëy vertelt in gesprek met De Telegraaf dat televisie niet "zaligmakend" is.

"Mensen denken altijd dat als je niet meer op tv bent, je wel zult zijn afgedankt. Maar er zijn echt mensen die daar zelf voor kiezen. Ik was op een gegeven moment belachelijk veel op tv. Nu we er toch zijn, Take me Out, Expeditie Robinson, Ibiza 24/7, The Phone."

Daarbij waren al deze programma's bijna tegelijkertijd te zien, vertelt Zoëy die nu vooral actief is in de muziek, het theater en als kunstenaar. "Bijna iedere dag was mijn bek op de buis. Financieel had ik het veel beter dan nu, maar nu ben ik gelukkiger."

Lange zit

Zoëy was van 2009 tot 2012 te zien als presentator van Expeditie Robinson - hij was destijds de opvolger van de in 2008 overleden Ernst Paul Hasselbach. Zelf zou hij niet willen meedoen aan het realityprogramma.

"Het is een geweldig programma, respect voor de makers, maar het is een enorm lange zit van niks doen voor de presentator. Ik heb ooit eens berekend dat ik op één dag Take Me Out-opnames, we namen 6 afleveringen per dag op, méér deed dan in de twee maanden die ik voor Robinson op zo’n eiland zat."