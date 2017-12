Roddeloverzicht: Nare jaarwisseling voor Sylvie en André samen met Rachel

De outfits, de drank en het eten: het kan niet op voor de Beyoncé's, Nikkies en Lil' Kleines van deze wereld.

Ook Sylvie Meis heeft er een handje van om alleen de allerbeste dingen uit haar leven te delen. Alles glimt, alles glittert en alles is nog mooier dan de vorige keer. De jaarwisselingen zijn voor Sylvie daarin een uitzondering sinds 2012-2013. Toen plaatste ze slechts een uur voor het nieuwe jaar begon nog een sprankelende foto van zichzelf met Rafael van der Vaart en Sabia Boulahrouz, om twee dagen later aan te kondigen te gaan scheiden van de voetballer.

Tijdens die jaarwisseling zou er door Sylvie zijn geslagen, door Rafael met spullen zijn gegooid en Sabia zou zichzelf op Rafael hebben geworpen. En net nu Sylvie al die ellende achter zich leek te kunnen laten, met een nieuwe man, bleek daar deze week ook al geen sprake van te zijn.

De wisseling van 2017 naar 2018 viert Sylvie namelijk toch niet Charbel Aouad, die ze hoopte in het nieuwe jaar haar echtgenoot te kunnen noemen. Deze week bleek dat het stel al ruim twee maanden uit elkaar is en dus is de kans dat Sylvie het komende jaar in een witte jurk voor het altaar staat, ineens een stuk kleiner geworden.

Eerdere geruchten over een relatiebreuk drukte Sylvie nog vakkundig de kop in, maar nu ze uit het oog van de camera's het einde van het jaar met goede vrienden in Miami viert, durfde ze het aan het nieuws te delen.

En wie nu vreest dat Sylvie met enorme bakken ijs en slechte romcoms de jaarwisseling viert, hoeft zich geen zorgen te maken: vrijdagnacht deelde ze al een foto dat ze gaat feesten, "no matter what".

Babynieuws

Zo vlak voor het einde van het jaar maken veel mensen de balans op: wat zijn de goede en de slechte dingen van 2017? We maken lijstjes van wat we anders willen en plannen om het het komende jaar allemaal anders te doen. En al die dingen zijn de meeste mensen na een week in het nieuwe jaar alweer vergeten.

Voor vlogger Monica Geuze is die optie er niet: alles wat ze op haar lijstje schrijft van wat het komende jaar anders moet, zal ze achttien jaar moeten volhouden. De 22-jarige YouTuber is namelijk zwanger en wordt in 2018 moeder van haar eerste kind.

Uitslapen, lipfillers en dure designerkleding zijn binnenkort verleden tijd: alle tijd, gezondheid en geld gaat naar het kindje. Van Monica's dagelijkse bezigheden blijft weinig over nu ze binnenkort niet alleen vlogger, maar ook mama is.

Eerder deze maand kondigde Monica al aan minder te gaan vloggen: "Ik denk dat de behoefte om alles te delen minder is geworden dan voorheen, de laatste tijd ben ik meer op mijn privacy gesteld." En ineens is dat heel logisch, voor haar kindje wil ze natuurlijk zoveel mogelijk rust en regelmaat.

En daar komt nog eens bij: Hoe spannend is het voor de duizenden tieners die haar volgen om te zien hoe ze een luier verschoont, babykleertjes shopt en met een rammelaar speelt? Op je dertiende kun je je daar nog helemaal niet in verplaatsen en dus slaan dagelijkse vlogs misschien niet meer zo aan.

Monica is gelukkig en haar vriend, de voetballer Lars Veldwijk, ook. Op Instagram deelde het stel een verliefde foto met trotse teksten over hun aanstaande ouderschap. Ook de echo werd gedeeld op sociale media en de felicitaties stroomden binnen.

Hoewel de vlogs met feestjes en eerlijke openbaringen over het gebruik van plastische chirurgie wellicht tot een einde komen, brengt de zwangerschap vooral veel geluk en nieuwe mogelijkheden. Een heel nieuw publiek voor Monica, dat wel video's wil zien over eerste woordjes, lachjes en de beste opties voor een kinderwiegje. En de echt trouwe fans blijven toch wel. Die moeten er tussen die 392.000 volgers voldoende tussen zitten.

Bijstand-Barbie

Barbie als piloot, Barbie als juffrouw, Barbie als prinses en Barbie als kok. In de afgelopen bijna zestig jaar hebben we de blonde pop al in talloze banen gezien. Bij iedere baan komen nieuwe accessoires, tafels en stoelen en iedere keer is er weer een nieuwe reden om allerlei spulletjes extra te kopen.

Barbie's Nederlandse zus Barbie, of Samantha van der Plas, heeft ook al allerlei verschillende baantjes gehad. Eerst was ze te zien als feestbeest in Oh Oh Cherso, toen ging ze aan de slag als medium in Samantha & Barbie: Doe Effe Paranormaal en vervolgens verschenen er allerlei verhalen over Barbie de pornoster.

De accessoires die bij de pop zouden komen bij al deze vorige baantjes, zijn duidelijk: een fles wodka, een glazen bol en een zweepje, maar hoe moet dat met Samantha's nieuwe levenskeuze? Na jarenlang geld te verdienen met realityseries zit Samantha namelijk in de bijstand en dat vraagt om een hele nieuwe kijk.

Deze week vertelde de Haagse realityster dat wat we eigenlijk allemaal al wisten: geld maakt niet gelukkig. Auto's, villa's en dure kleding zijn prachtig, maar nu Samantha in de bijstand zit, weet ze pas wat echt geluk is.

"Ik kan nu mezelf zijn en zie dat mijn kinderen ook veel blijer zijn. Ik waardeer nu ook dingen, weet je. Ik kan nu veel blijer zijn als ik iets heb", aldus de 28-jarige Barbie in de vlog van cosmetisch arts Diana Gabriels.

Na heftige uitspraken over RTL zit de realityster nu zonder realityserie en daar zit ze helemaal niet mee. "Als je voor tv werkt, word je geleefd en moet je ook weleens dingen doen waar je niet achter staat, maar ja, daar ben ik nu gelukkig vanaf."

Voor de toekomst heeft Barbie nog geen heftige plannen, al weet ze één ding zeker: ze wil er voor haar kinderen zijn. "En de rest komt dan vanzelf wel."

Reünie

Lekker eten brengt mensen samen, zo weet ook Bert van Leeuwen, en het is dan ook niet meer dan logisch dat veel familiereünies plaatsvinden aan tafel. Deze week gebeurde dat in heel veel huishoudens en restaurants ongetwijfeld regelmatig, maar voor geen familiehereniging was er zoveel aandacht als die van de familie Hazes.

Jarenlang sprak André Hazes niet met zijn moeder Rachel en zijn zus Roxeanne. De reden bleef onbekend, al zou het iets te maken hebben met de vriendin van André, Monique, die door zijn moeder als niet geschikt werd gezien. In de media werden de drie regelmatig gevraagd naar de ruzie en werd gehoopt op een hereniging, maar steeds bleven ze allemaal zeggen dat die mogelijkheid er nu in ieder geval niet was.

Rachel miste daardoor de geboorte van haar eerste kleinkind, Roxeanne ontmoette haar neefje maar niet en André ontbrak bij de verloving van zijn zus en haar vriend Erik Zwennes. Mijlpaal na mijlpaal ging voorbij en een reünie bleef uit.

André zei in het AD het weekend voor Kerstmis nog dat er geen kans was op een reünie en dus leek de hoop dat het in 2017 nog goed zou komen, definitief vervlogen. Iedereen was dan ook in rep en roer toen André en zijn vriendin Monique op kerstavond een foto deelden van een familiediner waar ook Rachel bij was.

Wat was hier gebeurd? Het AD liet een psycholoog reageren, die vertelde dat de zanger "zijn gevoel" had gevolgd, maar de reactie waar we op hoopten, bleef uit. Na de foto heeft geen van de familieleden nog iets gezegd over de plotselinge reünie.

Roxeanne ontbrak nog tijdens het diner. Of ze gewoon niet kon of dat het een bewust keuze was weten we niet, maar zeker is dat de familie pas echt compleet is als zij er ook weer bij is. Een mooi streven voor 2018 wellicht?