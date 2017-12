Jörgen Raymann werd 'heel aanstellerig kind' na eerste applaus

Raymann vertelt in Trouw dat hij destijds meeliep in een modeshow op een sportvereniging in een cowboy-outfit. "Voor een publiek van vrienden en kennissen. Ik vond het geweldig om zo in de schijnwerpers te staan. Toen wist ik: dít wil ik!"

De drang van de inmiddels 51-jarige Raymann ging zo ver dat zijn moeder hem niet meer mee wilde nemen naar feestjes. "Want ik klom steeds het podium op. Er waren muzikanten die zeiden: 'Als dat kind van Raymann komt, dan spelen we niet."

In zijn carrière daarna heeft de komiek "gelukkig" nooit boe-geroep ontvangen, maar maakte hij wel eens mee dat de zaal de hele voorstelling lang amper reageerde. "Maar toen kregen we wel een grote ovatie en in de foyer kwamen mensen met complimentjes naar ons toe. Zo'n stilte in de zaal hoeft dus niet negatief te zijn. Ik zie het applaus als een voorschot op je salaris."