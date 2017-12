Sylvana Simons 'continu bezig' leugens te ontkrachten

In gesprek met AD stelt de Bij1-partijleider dat het geen toeval is dat de dingen die ze zegt verkeerd vallen. "Daar is hard aan gewerkt door media die mijn woorden verdraaien en extreemrechtse websites die nepnieuws brengen."

"Het is een actieve campagne om alles van mij uit de context te halen. Nog steeds wordt alles wat ik zeg en doe negatief ontvangen en zo vertaald in de media", aldus de 46-jarige Simons.

Dat blijkt volgens de presentatrice onder andere uit de opvatting van mensen dat ze alle witte mensen racisten zou vinden. "Dat is een onwaarheid die gretig wordt ontvangen. Dat berokkent mij, de partij en ons gedachtegoed heel veel schade."

Dat zij constant degene is die "de hele pietendiscussie wordt toegeschreven", is volgens Simons niet juist. "Het is niet waar en je doet anderen tekort. Er zijn mensen die zich al langer en vaker hierover uitspreken.''