Anniko van Santen 'misschien hysterischer' dan andere ouders

In gesprek met Margriet zegt de 46-jarige presentatrice dat ze het liefst "een glazen stolp" over haar kinderen Kat en Mink heen zou willen zetten.

"Vroeger was mijn stelregel: je gaat niet met vreemden mee en ik moet altijd weten waar je bent. 'Ja ja ja, anders worden we misschien vermoord', zeiden ze dan. Maar nu ze zestien en veertien zijn is het grote loslaten begonnen, al probeer ik ze vooral 's avonds nog zo veel mogelijk op te halen."

Als het om haarzelf gaat, is Van Santen niet bang aangelegd door haar werk. "Maar sinds ik Opsporing Verzocht presenteer, scan ik mijn omgeving altijd op verdachte omstandigheden. Bij elke auto die op een rare plek stilstaat, denk ik: wat doen die mensen daar?"

De meeste indruk maakt "de willekeur van veel misdaad". "Je kunt nog zo'n leuk mens zijn en je best doen, als de verkeerde aan je deur staat met een honkbalknuppel, kan je leven buiten jouw schuld om een andere wending nemen. Daar ben ik me erg van bewust en dat stemt me niet altijd vrolijk."