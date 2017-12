Dochter Carrie Fisher eert moeder op sterfdag

Lourd vertelt in het bericht dat ze met haar vader naar Noorwegen is afgereisd om het Noorderlicht te bekijken, een fenomeen waar Fisher volgens de actrice een obsessie voor had.

Ze citeerde daarbij haar moeder: "We zijn naar het noorden van Noorwegen gegaan om te zien of we 'de hemel haar donkere rok konden zien optillen om haar betoverende intieme delen aan onze nietige irissen bloot te stellen'. En dat deed ze."

Fisher overleed vorig jaar op 60-jarige leeftijd, enkele dagen nadat ze een hartstilstand kreeg tijdens een vliegreis. Fishers moeder en LourdsĀ oma Debbie Reynolds stierf de dag erna.