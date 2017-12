Sylvie Meis en Charbel Aouad sinds enkele maanden uit elkaar

Dat heeft het management van de presentatrice bevestigd aan het Duitse Bild. Volgens het blad is de relatie sinds oktober voorbij.

"Sylvie Meis en Charbel Aouad hebben ons gevraagd u te laten weten dat hun relatie enige maanden geleden is stukgelopen", zo laten de twee weten in een verklaring. "Hoewel ze het graag anders hadden gezien, zagen zij geen mogelijkheden hun levens met elkaar te verenigen."

Eerder gingen al geruchten dat het voorgenomen huwelijk van de twee van de baan zou zijn, maar Meis ontkende dat toen. "Wat een verhalen weer", zei de 39-jarige Meis in september tegen De Telegraaf. "Omdat ik nog geen trouwdatum heb genoemd zou het huwelijk zijn uitgesteld of zelfs helemaal niet meer doorgaan. Maar dat is helemaal niet het geval."

Zakenman

Meis werd in april ten huwelijk gevraagd door Aouad, een vermogende zakenman uit Dubai. Het stel was toen zo'n anderhalf jaar samen. Eerder was Meis getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart, met wie ze zoon Damián kreeg.

Van der Vaart kreeg met zijn huidige vriendin, handbalster Estavana Polman, in juni een dochter genaamd Jesslynn. Het meisje werd afgelopen weekend gedoopt.