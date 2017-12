Jane Fonda (80) dacht vroeger eenzaam en verslaafd te zullen sterven

"Ik had nooit verwacht zo lang te leven", zegt de 80-jarige actrice, die ook bekendstaat als fitnessgoeroe, tegen People. "En als ik aan een lang leven dacht, zag ik mijzelf niet als de levendige, nog steeds werkende en gezonde vrouw die ik nu ben."

In haar jonge jaren kreeg de actrice nogal wat leed te verwerken. Haar moeder pleegde zelfmoord toen Fonda 12 was en haar vader was een afstandelijke man. De actrice was erg eenzaam en onzeker en kampte lange tijd met boulimia.

Terugkijkend op haar leven is de actrice het meest trots op haar persoonlijke groei. "Ik ben dankbaar dat ik een beter persoon ben geworden in die tachtig jaar. Ik oordeel minder en ik ben vergevingsgezind; dat was niet altijd zo. Ik heb hard gewerkt om beter te worden als mens."

Fonda, die drie keer trouwde en drie kinderen heeft, verbrak onlangs haar acht jaar durende relatie met haar vriend Richard Perry. Over de liefde heeft ze dan ook nog wel een tip voor vrouwen. "Voel je je niet geliefd, gewenst of veilig: stop er dan mee. En als je wilt ruziën, zoek dan de juiste onderwerpen uit. Ruzie niet over onbelangrijke dingen."