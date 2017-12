Sylvester Stallone koopt 'stand-in' standbeeld Rocky

De acteur betaalde bij een veiling zo'n 335.000 euro voor het beeld, schrijft TMZ. Het beeld is bijna 2,75 meter hoog en weegt meer dan achthonderd kilo.

In eerste instantie was niet bekend dat Stallone degene was die het beeld had gekocht op de veiling. Dat werd pas later duidelijk, nadat er een foto was opgedoken waarop de acteur voor het beeld poseert met Arnold Schwarzenegger.

Voor de derde Rocky-film werden twee standbeelden gemaakt, waarvan de 71-jarige Stallone er nu een in zijn bezit heeft. Het andere beeld, dat in de film werd gebruikt, staat bij de trap van het Philadelphia Museum of Art.