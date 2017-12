Prins Harry weet nog niet of Barack Obama uitnodiging voor bruiloft krijgt

"We hebben nog geen uitnodigingen of een lijst met genodigden. Wie weet of hij wordt uitgenodigd", aldus Harry in gesprek met BBC Radio 4, waar hij een dag gasthoofdredacteur is. Obama en Harry kunnen het goed met elkaar vinden en de oud-president is tevens te gast geweest in het programma.

De vraag volgt na verhalen op dinsdagavond waaruit bleek dat topambtenaren in Groot-Brittannië bang zijn dat een uitnodiging de huidige relatie tussen het land en de Verenigde Staten in gevaar zou brengen. De huidige president, Donald Trump, zou een uitnodiging voor de Obama's mogelijk als een belediging beschouwen.

Kerstviering

In het interview bij BBC Radio 4 gaat Harry niet uitgebreid in op de vraag, behalve dat hij het met zijn verloofde moet overleggen. De prins zegt uit te kijken naar het komende jaar, zeker na de kerstviering met de actrice en zijn familie.

"Ze heeft het ontzettend naar haar zin gehad en mijn familie vond het fantastisch om haar er bij te hebben", aldus Harry.

Harry en Markle verloofden zich in november 2017. Het huwelijk van het stel zal op 19 mei 2018 plaatsvinden. Het huwelijk wordt voltrokken in St. George's Chapel in Windsor Castle.