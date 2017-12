Lindsay Lohan heeft belastingschuld van 100.000 dollar

Het gaat om belastingen uit 2010, 2014 en 2015. In die periode speelde ze als actrice in de film Machete, de serie 2 Broke Girls en had ze haar eigen realityserie, die te zien was op OWN network, het televisiekanaal van Oprah Winfrey.

In het verleden was Lohan verslaafd aan drugs en kwam ze meerdere malen in financiële problemen. Inmiddels woont de Amerikaanse in Dubai en heeft ze ook een woning in Londen. Ze liet New York, waar ze werd geboren, definitief achter zich.

"Ik houd van New York, maar ik houd ook van de kalmte en rust in het Midden-Oosten, omdat er geen camera's in Dubai zijn en ik de focus kan leggen op dingen die ik wil doen", zei Lohan onlangs tegen Entertainment Tonight.