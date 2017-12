Rick Engelkes heeft geleerd van fouten in vorige relatie

"Ik heb geleerd van mijn verleden. Marie Claire is de enige vrouw in mijn leven. Ik hoop echt dat wij samen een mooie toekomst tegemoet gaan", aldus de 58-jarige acteur over zijn nieuwe liefde in gesprek met Story.

Marie Claire Noorlander is de eerste vrouw met wie Engelkes een serieuze relatie heeft nadat zijn huwelijk in 2013 eindigde. "De afgelopen jaren heb ik niet bepaald als een monnik geleefd. Ik ging uit met vrouwen, maar echt verliefd werd ik nooit. Die vrouwen heb ik ook nooit aan mijn kinderen voorgesteld."

Dat Noorlander 21 jaar jonger is dan de acteur, die de film Huisvrouwen bestaan niet produceerde, is volgens hem geen probleem. "Ik sta midden in het leven, voel me een veertiger. En zij is 37."