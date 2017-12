Damián van der Vaart hielp tijdens doop zusje Jesslyn

Frits Barend, die Van der Vaart aan Estavana Polman voorstelde, vertelt aan De Telegraaf dat de ouders van Jesslyn heel nerveus leken, maar Damián nergens last van leek te hebben. "Ik heb niet veel doopplechtigheden van dichtbij meegemaakt maar volgens mij is het vrij uniek dat het oudste kind zo'n prominente rol vervult in het verwelkomen van het jongste. Dat was prachtig."

Damián haalde samen met de pastoor de doopkaars met de tekst 'Geboren uit water en heilige geest' op en mocht de klokken van de kerk luiden. Van der Vaart is trots op zijn zoon en dochter. "Ze deed het hartstikke goed, ondanks het koude water op haar wangetjes. Ook na afloop lag ze te dansen in onze armen en Damián heeft het natuurlijk ontzettend goed gedaan, dat was echt een bijzondere toevoeging."

Polman, die zaterdag al wat foto's deelde van de ceremonie, was flink gespannen. "Echt niet normaal, joh. Ik heb liever een stadion met 20.000 man publiek dan dit. Het is echter belangrijk om iedereen te hebben kunnen laten weten dat dit kindje is geboren uit liefde. We zijn zielsgelukkig op deze manier 2018 tegemoet te treden."