BN'er kerstoverzicht: Johnny is ouder en Marly denkt aan haar geliefden

Ouder

"Voel me toch altijd weer paar jaartjes ouder na de kerstdagen!!", zegt Johnny de Mol. De Mol kan uitkijken naar 2018, want dan verwacht de presentator samen met zijn verloofde Anouk van Schie hun eerste kindje.

Johnny de Mol voelt zich ouder na Kerst

Stilstaan

Marly Van der Velden denkt tijdens Tweede Kerstdag aan iedereen waar ze veel van houdt.

Marly steekt een kaarsje aan

New York

Rossana Kluivert brengt de feestdagen samen met haar familie door in New York. Op haar Instagram plaatst ze een foto waarop ze met haar man Patrick Kluivert en zonen Shane Kluivert en Nino Wilkes op Times Square staat.

Rossana Kluivert in New York

Vuurkorf

Ruim twee weken na de geboorte van haar zoontje Cairo zit Tess Milne er tijdens de Kerst warm bij. Op Instagram plaatst ze een foto waarop ze bij een vuurkorf haar handen warmt.

Tess Milne warmt zich op bij de vuurkorf

Broer

Sylvie Meis heeft kerst dit jaar onder meer met haar broer gevierd. "We zijn dit jaar goed geweest, kerstman", schrijft ze bij een foto met Daniël Meis bij de kerstboom. Een dag daarvoor was Meis nog op de negentigste verjaardag van haar grootmoeder.

Sylvie en haar broer zijn 'goed geweest'

Schoonfamilie

Nicolette van Dam vierde eerste kerstdag bij haar schoonouders. Haar familie was er een beetje bij, want ze bedankt in een post op Instagram de familieslagerij.

Nicolette van Dam en haar man Bas

Kerstkaart

Ook de familie Smit viert de feestdagen samen en Jan Smit heeft daarvan een kerstkaart op Instagram gezet. Op de foto staan zijn vrouw Liza Plat, hun kinderen Emma en Senn en Plats dochter uit een eerdere relatie, Fem.

Jan Smit wens iedereen een vrolijk kerstfeest

Herenigd

André Hazes en zijn moeder hebben hun ruzie bijgelegd met kerst. Op een foto die Hazes junior zondag op Instagram zette is te zien hoe moeder Rachel is aangeschoven op kerstavond.

Moeder Rachel is aangeschoven bij het kerstdiner

Bij moeder thuis

"Waar ik de rest van 2017 zal zitten?" schrijft model Bella Hadid op Instagram. "Bij mijn koningin, waar ik lekker aan het breien ben en luister naar Luther Vandross." Op de foto is Yolanda Hadid te zien, de moeder van Bella Hadid.

Bella Hadid wil de rest van het jaar breiend doorbrengen

Huisje bouwen

Bij moeder Yolanda Hadid zijn ook haar andere dochter Gigi Hadid en haar schoonzoon Zayn Malik aanwezig. Samen bouwen ze een huisje van peperkoek, want dat is traditie met kerst bij de familie Hadid.

Tradities worden in ere gehouden in huize Hadid

Vakantie

Presentatrice Nicolette Kluijver viert de feestdagen niet in Nederland, maar vertelde in een eerder interview dat ze met haar gezin naar een zonnig oord vertrekt. De familie Staudt-Kluijver is dan ook op Eerste Kerstdag op Schiphol te vinden.

Nicolette Kluijver gaat op reis

Jurk

Jan Versteegh poseert in een kort kerstjurkje bij zijn boom en wenst iedereen een "zalig kerstfeest." Het is de eerste kerst die hij samen met zijn pasgeboren dochter Lulu Keesje Versteegh viert.

Jan Versteegh poseert voor zijn volgers

Diner

Angela Groothuizen zit met een groep vrienden en familie aan een lange tafel van het kerstdiner te genieten.

Angela Groothuizen aan het diner

Kerstkindje

Arie Boomsma is op Kerstavond vader geworden van een zoontje. Zijn naam is Mozes Wolf Boomsma. "Wat een vreugde!"