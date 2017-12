Het is voor Matthew Bellamy de derde keer dat hij verloofd is. Eerder vroeg hij psychologe Gaia Polloni en actrice Kate Hudson ten huwelijk.

"We zijn zo blij dat we de wereld kunnen vertellen dat we verloofd zijn!", schrijft Evans op Instagram. "Een paar dagen na mijn verjaardag, terwijl we een romantische vakantie vierden, vroeg mijn droomman of ik met hem wilde trouwen. (...) natuurlijk zei ik ja! Ik kan me niet voorstellen dat we ooit apart van elkaar leven."

Wanneer de twee gaan trouwen, is niet bekend.