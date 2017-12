"Hoe dom zou het zijn als ik mijn eigen carrière van 50 jaar zou vernietigen. Belachelijk!", zegt Patricia Paay in Privé. De diva zegt "geen flauw idee te hebben waar dit vandaan komt".

"De bewering dat het leek alsof het met mijn telefoon verstuurd werd, klopt. Ik werd namelijk gehackt, daar heb ik ook bewijzen van. Welke zieke geest heeft bedacht dat ik dit zelf zou hebben verstuurd?"

Select gezelschap

Eerder deze week schreef Panorama dat Paay wel vaker seksfilmpjes doorstuurde in de privé-sfeer. Zo zou het beruchte filmpje bestemd zijn geweest "voor een select gezelschap".

Quote sloot daar zaterdag op aan met een nieuw verhaal. Het blad claimt dat Paay "in een jaar tijd duizenden digitale telefoonberichten naar de buurman en vrienden stuurt, waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit expliciete seksuele verzoeken en/of verlangens die ze graag bevredigd wil zien, al dan niet door haar buurman".

Quote vervolgt: "De appjes ondersteunt ze niet zelden met videomateriaal, waarin ze zelf figureert, soms in kennelijke staat van opwinding. Deze video’s zijn in bezit van advocaat Stefan Kalff. Quote is hiervan op de hoogte."

Frisse start

Paay laat aan Privé weten "nog steeds kapot te zijn" van het voorval, maar 2018 met een frisse start hoopt te beginnen. "Het gaat juist goed met me, ik ben gelukkig en heb een lieve man, ik wil dit graag achter me laten."