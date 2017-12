André Hazes wil vaker in Ahoy staan dan zijn vader

De zoon van de beroemde volkszanger wil ook dat zijn eigen zoon later "iets" gaat betekenen, zegt Hazes in een interview met het AD.

"Ik hoop niet dat hij later 'zomaar iets' gaat doen. Hij hoeft geen zanger te worden, al gaat hij de politiek in, maar ik wil niet dat hij zomaar iets gaat doen van negen tot vijf. Dat vind ik niet genoeg."

Ook zou de zanger graag zien dat zijn zoon de naam André blijft doorgeven. "Ik hoop dat hij ook een zoon krijgt en dat hij die ook André Hazes noemt. Dat vind ik een waanzinnig mooie gedachte."

KLM-vlucht

Hazes vertelt in het interview dat zijn vader bijna nooit thuis was. "Maar toch heb ik altijd het gevoel gehad dat hij er voor me was", zegt hij. Als voorbeeld vertelt hij over een incident dat zich in het jaar 2000 voordeed, en waarbij zijn vader een medepassagier sloeg op een KLM-vlucht.

"Ik zat als kind te klooien in het vliegtuig. De man voor me gaf mij een klap met een krant, omdat ik tegen zijn stoel had getrapt. M'n vader stond op en die begón me toch op die vent in te beuken. Hij heeft er twee weken cel voor gehad, zo erg was het."

Die celstraf kwam er niet van, omdat Hazes vlak na de rechtszaak overleed. "Maar die twee weken had hij lachend uitgezeten, voor mij."