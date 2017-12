"Het zijn verdrietige dagen. Afgelopen dinsdag overleed mijn lieve papa Bert Verlinde op 85-jarige leeftijd. Hij was op, dus het is goed maar wat zal ik hem missen die lieve grote man en alle gesprekken. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij. Het is voorbij."

Verlinde werd twee keer getroffen door kanker, meldt De Telegraaf. Het afscheid zal volgens de rouwadvertentie in besloten kring plaatsvinden.