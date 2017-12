Rob de Nijs besteedt nu meer aandacht aan kinderen dan vroeger

De Nijs is sinds 2008 getrouwd met Henriëtte Koetschruiter, met wie hij zoon Julius kreeg. Uit twee eerdere huwelijken kreeg hij zoons Yoshi en Robbert.

De zanger zegt zaterdag in Het Parool dat hij vroeger geen ideale vader was. "Ik was er nooit. Voor Robbert was ik die man die af en toe eens in een luxe wagen kwam voorrijden: papa-oto. Het idiote was dat ik het toen nog normaal vond ook. Dit is een heel egoïstisch vak, maar ik had het ook anders kunnen doen. Dat heb ik Robbert, die nu 34 is, ook gezegd: sorry, mea culpa."

Rob de Nijs zegt nu "veel meer tijd te besteden" aan Julius. "Maar er zijn grenzen. Voetballen doe ik niet, daar heb ik niets mee. Ik haal hem soms wel op van school. Daar op het plein ben ik dan wel de vreemde, oude eend in de bijt. Maar, so what? En ik ben Rob de Nijs, hè? Ze kennen me. Dat maakt een hoop goed, haha."

Commentaar

"Ik was nog net geen zeventig toen Julius kwam, Jet was voor in de veertig." De zanger zegt daar veel commentaar op te hebben gekregen. "Maar ik ben gek op hem en hij is gek op mij, dus lul maar raak. Het zal minder lang duren dan bij andere vaders, maar niet alles is ideaal in het leven. Jet wilde al zo lang en vooral zo graag een kind dat ik onmogelijk nee kon zeggen. Onder ons: als ik wel nee gezegd zou hebben, zou ze op zoek zijn gegaan naar een andere man."