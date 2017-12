Oorsuizen beïnvloedt leven Fred van Leer niet

"Van de zeven dagen in de week zijn er nu vier een hel. Rechts is de piep constant en heel heftig, en links gaat het meer in een golfbeweging", vertelt Van Leer zaterdag in Het Parool.

De stylist zegt dat toen hij net last kreeg van de oorsuizen, hij zichzelf de eerste vier weken heeft opgesloten. "Ik heb me de eerste vier weken in het donker opgesloten op mijn kamer en ik zou liegen als ik zeg dat ik toen niet aan zelfmoord heb gedacht. Het is de reden dat ik mijn eerste tatoeage heb gezet. 'Let it go'. Mensen denken vaak dat het van Frozen is, maar het is mijn spiekbriefje als ik het even moeilijk heb."