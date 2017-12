CEO Miss America geschorst na uitlekken ongepaste e-mails

"Het bestuur heeft vandaag gestemd om de CEO te schorsen. Haskell heeft die beslissing geaccepteerd", zo valt te lezen in een statement van het bedrijf tegen The Hollywood Reporter. "We starten een diepgaand onderzoek om alles te achterhalen over de opmerkingen. Daarnaast willen wij nogmaals onze toewijding aan het onderwijzen en ontwikkelen van jonge vrouwen onderstrepen."

Haskell maakte grove opmerkingen in mailwisselingen met andere medewerkers van het bedrijf. Hij zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt over het gewicht van voormalige winnaressen en hij zou een aantal winnaressen een "opstapeling van mislukte wedstrijden" hebben genoemd.

De geschorste CEO ontkent de aantijgingen, ondanks dat The Huffington Post de e-mails in handen heeft. "Wat wordt gezegd is onaardig en onwaar", aldus Haskell. Haskell is sinds 2015 CEO van het bedrijf.

Dick Clark Productions, het bedrijf dat de schoonheidswedstrijden uitzendt en betaalt, is een aantal maanden geleden op de hoogte gesteld van de e-mails en van beschuldigingen van seksueel misbruik. Kort daarna heeft het bedrijf, dat nog een 3-jarig contract had, de samenwerking stopgezet.