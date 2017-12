Amber Heard en Elon Musk zoenend gefotografeerd

Volgens TMZ is de timing van de twee "onthullend". De 46-jarige Tesla-oprichter zou in een interview met muziektijdschrift Rolling Stone hebben gezegd hoezeer zijn hart gebroken was nadat zijn relatie met Heard uitging.

De 31-jarige actrice en de ondernemer gingen in augustus uit elkaar. Ze besloten vrienden te blijven. In een Instagrampost schreef Musk, toen het net uit was: "We zullen hecht blijven en houden van elkaar."

De techmiljardair hintte toen al op een eventuele verzoening. "Langeafstandsrelaties zijn altijd moeilijk als beide partners een intense baan hebben. Maar wie weet wat de toekomst voor ons in petto heeft."