Ex-vrouw Harvey Weinstein eist 5 miljoen dollar alimentatie

Chilton is volgens haar advocaat bezorgd dat Weinstein veel geld kwijtraakt nu steeds meer vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik en dat er dan weinig overblijft voor hun drie dochters van 22, 19 en 15 jaar oud. Volgens de scheidingsovereenkomst uit 2004 zou Weinstein 60 miljoen dollar aan alimentatie betalen, meldt TMZ.

De advocaat van Chilton zegt dat er nog 5 miljoen dollar uitstaat. Ze gaan ervan uit dat Weinstein niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen als hij diverse schikkingen moet treffen.

Volgens Chilton bedraagt het netto vermogen van Weinstein momenteel 240 miljoen dollar. Dat betekent dat hij het zich nu nog kan veroorloven om zijn verplichting aan haar na te komen.

Weinsteins advocaat zei donderdag tijdens de zitting in New York dat Chilton zich nergens zorgen over hoeft te maken, want zijn cliënt betaalt al veertien jaar lang de alimentatie op tijd. Chilton en Weinstein waren van 1987 tot 2004 getrouwd. De filmproducent is daarna in 2007 hertrouwd met Georgina Chapman, die nu van hem wil scheiden.