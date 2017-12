Glee-koppel Melissa Benoist en Blake Jenner gescheiden

Volgens TMZ zijn ze het eens geworden over de boedelscheiding zonder tussenkomst van de rechtbank. Ze vertelden de rechter dat ze allebei tevreden zijn over wie wat toekomt.

De Supergirl-actrice vroeg de scheiding een jaar geleden aan. Als reden voor de breuk gaf ze onoverbrugbare verschillen aan. Sindsdien voert ze haar meisjesnaam Benoist weer.

Melissa Benoist (29) en Blake Jenner (25) leerden elkaar in 2012 op de set van Glee kennen en besloten in maart 2015 met elkaar te trouwen. In september vorig jaar was het stel nog te zien op het filmfestival van Toronto in Canada, waar de speelfilm The Edge of Seventeen in première ging waar Blake Jenner in meespeelt.