Verlovingsfoto's prins Harry en Meghan Markle vrijgegeven

Het koppel is gefotografeerd op het landgoed van Frogmore House, een voormalige residentie van de Britse koninklijke familie, vlakbij Windsor gelegen.

De foto’s zijn gemaakt door de Poolse fotograaf Alexi Lubomirski. Hij maakte eerder diverse modereportages en fotografeerde beroemdheden als Angelina Jolie en Julianne Moore.

"Het was een grote eer om de verloving te mogen vastleggen en ook een groot voorrecht om uitgenodigd te worden om getuige te zijn van de liefde die dit jonge koppel voor elkaar heeft", vertelt de fotograaf tegen de Britse krant The Telegraph.

Windsor Castle

De prins en Markle zullen op 19 mei trouwen in St. George's Chapel in Windsor Castle. Markle (36) en de Britse prins (33) kondigden op 27 november hun verloving aan, nadat de prins zijn vriendin eerder die maand ten huwelijk had gevraagd. Hun familieleden waren al op de hoogte.

Koningin Elizabeth, de oma van prins Harry, heeft haar toestemming gegeven voor de plechtigheid in de kapel. De koninklijke familie betaalt alle kosten die bij het huwelijk komen kijken.

Prins Harry heeft sinds juli 2016 een relatie met Markle. In oktober van dat jaar schreven Britse tabloids dat hij de Amerikaanse Suits-actrice had leren kennen in Toronto, waar zij lange tijd woonde en hij aanwezig was bij de lancering van de Invictus Games. Het stel vertelde zelf in een uitgezonden interview dat ze werden gekoppeld door een wederzijdse kennis en dat hun eerste date in Londen was.