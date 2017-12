Willeke Alberti kon geen woede uiten tot twintig jaar geleden

"Mijn kinderen zagen me ook nooit kwaad, ik was wat dat betreft precies mijn moeder. De keerzijde was dat ik vaak over me heen liet lopen", aldus de 72-jarige zangeres in gesprek met Margriet.

Twintig jaar geleden veranderde dat toen iemand aan haar werk kwam tijdens een tournee. "Wat er gebeurde, zeg ik niet. Een trap na verdient diegene niet, maar ik voelde me heel onrechtvaardig behandeld."

De zangeres werd toen zo kwaad dat iedereen om haar heen er van schrok. "Sindsdien kan ik het, kwaad zijn. Ik kan me ook druk maken om onrechtvaardigheid als ik er zelf geen last van heb."

Volgens Alberti zijn alle mensen gelijkwaardig en moeten ze ook zo behandeld worden. "De een is wit, de ander bruin, de een is gay, de ander hetero, die is jong en die is oud, maar we zijn allemaal gewoon mensen. Ik vind het belangrijk om dat uit te dragen. Daarom heb ik al vijftien keer op de Gay Pride opgetreden, de laatste keer op de Dam. Wat ik dan voel aan liefde en respect, daar kan ik een heel jaar mee voort."