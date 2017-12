Estelle Cruijff opener door deelname aan Perfecte Plaatje

"Omdat ik in dit programma volledig mezelf kon zijn, heeft het publiek mij een beetje leren kennen", vertelt de 39-jarige Cruijff aan het AD.

"Het voelt alsof ze me hebben omarmd. Ze spreken me aan, vertellen dat ze me zo grappig vinden. Het is als een warm bad. Een andere ervaring dan voorheen, ja."

Cruijff kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws wegens haar scheiding van Ruud Gullit en haar relatie met Badr Hari.

"Dat beeld dat de afgelopen jaren van me is geschetst, klopt niet met wie ik ben. Natuurlijk vond ik dat niet leuk, maar wat kun je ertegen doen? Ik kan niet tegen de wereld schreeuwen hoe ik werkelijk ben. Ik had het maar te accepteren en legde me erbij neer."