Couturier Máxima zegt haar altijd eerlijk of kleding koningin staat

"Als iemand iets niet staat, zal ik het zeggen", vertelt Vermeulen in Story over zijn werk voor Máxima. "Dat is mijn beroepseer."

Koningin Máxima was al klant van de Belgische mode-ontwerper toen ze voor haar werk bij Deutsche Bank in Brussel woonde. Ook als koningin bleef Máxima kleding van zijn hand kopen.

De koningin komt twee keer per jaar langs in zijn atelier in Brussel om nieuwe kleding te kopen. Vermeulen is een van de mode-ontwerpers bij wie ze graag kleding koopt. Ze draagt ook veel stukken van ontwerpers als Jan Taminiau en Mattijs van Bergen.

Ook koningin Mathilde van België is een klant van Natan, het modehuis van Vermeulen.

Soms hebben beide vorstinnen zelfs interesse in dezelfde jurk, zegt de 60-jarige Belg. "Uiteraard zeg ik dat dan. Het is in het verleden ooit eens voorgekomen dat de beide koninginnen, toen nog prinsessen, eenzelfde mantel droegen tijdens een officieel bezoek. Die mantels waren overigens niet van mijn hand. Maar ik vind dat je zoiets moet voorkomen."

Amsterdam

Vorig jaar opende Vermeulen een winkel aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Daarover had hij eerst contact met koningin Máxima, omdat hij niet de indruk wilde wekken dat hij van de naam van de koningin wilde profiteren. "De koningin zei zonder ook maar een minuutje te hoeven nadenken, dat ze daar absoluut geen bezwaar tegen had."

Ze vond het volgens Vermeulen zelfs "fantastisch" en hielp hem ook op weg. "Koningin Máxima stond erop dat ze mij de adressen kon geven van haar traiteur, wijnleverancier en decorateur, zodat ik me op de feestelijke opening nergens zorgen over hoefde te maken."

De koningin zelf was die avond verhinderd. "Ze stuurde trouwens wel bijna haar gehele vriendenkring langs."