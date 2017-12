'Noel en Liam Gallagher leggen ruzie bij'

Op dinsdagavond wenste Liam het team van zijn broer een fijne kerst. "Het is een fantastisch jaar geweest. Bedankt voor alles. Ik kijk ernaar uit jullie morgen weer te zien", aldus de zanger op Twitter.

Wanneer iemand op het sociale medium aan Liam vraagt wat hij bedoelt met zijn boodschap, antwoordt de zanger dat zijn broer contact met hem heeft opgenomen en dat alles weer goed is tussen hen.

De twee broers kregen in 2009 ruzie, waarna hun band Oasis uit elkaar ging. De Britse band had vele hits, zoals Whatever, Wonderwall, Live Forever en Don't Look Back in Anger.

De beide muzikanten brachten dit jaar allebei een album uit. Noel bracht samen met zijn band The High Flying Birds Who Built the Moon? uit en van Liam verscheen het album As You Were.