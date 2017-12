Peter R. de Vries zou niet meer kiezen voor faam

"Veiligheid is ook altijd een ding geweest", vertelt De Vries in Nieuwe Revu.

"Je wil niet dat je gezin daaronder lijdt, natuurlijk. Mijn gezin heeft er naast de gemakken ook last van gehad. Het brengt vaak ongewenste aspecten met zich mee. Je wordt achtervolgd, lastiggevallen, besmeurd, belasterd of wat dan ook. Het is niet alleen maar glamour."

Vroeger dacht De Vries anders over faam. "Als je jong bent, zie je bekendheid als een soort erkenning van je kunde, dus dat vind je dan wel heel mooi als dat gevalideerd wordt", vertelt de 61-jarige misdaadverslaggever. "In het begin was ik er wel trots op als ik ergens binnenkwam en men wist wie ik was."

Advocatenkantoor

Overigens is De Vries tegenwoordig niet meer alleen misdaadverslaggever, presentator en voetbalmakelaar. Woensdag werd bekend dat hij directeur wordt van een nieuw advocatenkantoor: De Vries & Kasem.

Hij zal niet zelf optreden als advocaat maar gaat zich op verzoek van cliënten bemoeien met onderzoek, advies, een second opinion of mediakwesties. "Ik ontvang dagelijks een groot aantal hulpverzoeken en noodkreten van slachtoffers, nabestaanden en verdachten. Als directeur van De Vries & Kasem kan ik deze mensen beter bedienen", aldus De Vries in een reactie.

In het kantoor gaat hij net als in zijn voetbalmakelaarsbedrijf samenwerken met zijn zoon Royce, die advocaat is.