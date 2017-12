'Echtgenote Weinstein heeft na scheiding recht op twaalf miljoen dollar'

Uit de huwelijkse voorwaarden van het koppel zou blijken dat Chapman voor elk jaar dat zij met Weinstein getrouwd was, 400.000 dollar krijgt. Chapman en Weinstein waren vrijdag tien jaar getrouwd.

Ook heeft Chapman recht op 250.000 dollar per jaar tijdens de eerste vijf jaar dat zij met Weinstein getrouwd was. Dit bedrag loopt op tot 700.000 dollar per jaar bij de vijf opeenvolgende jaren.

Hierbovenop krijgt Chapman ook een toelage van 25.000 dollar per maand, met een maximum van drie miljoen dollar. Dit alles maakt een totaal van 11,75 miljoen dollar, weet TMZ.

In de voorwaarden is ook vastgelegd dat beiden geen persoonlijke dagboeken, foto's en andere memoires publiceren of delen met het publiek.



Breuk

11 oktober werd bekend dat Chapman Weinstein heeft verlaten. Een scheiding is nog niet in gang gezet. Het stel trouwde in 2007 en heeft twee kinderen. Weinstein wordt ervan beschuldigd jarenlang vrouwen seksueel te hebben geïntimideerd.

"Mijn hart doet zeer voor al die vrouwen die enorme pijn hebben geleden vanwege deze onvergeeflijke daden. Ik heb ervoor gekozen mijn man te verlaten", schrijft de 41-jarige Chapman in een verklaring aan People.

De Britse mode-ontwerpster vraagt om met rust te worden gelaten. "De zorg voor mijn jonge kinderen is nu mijn eerste prioriteit en ik vraag de media mijn privacy te respecteren", sluit ze de verklaring af.