Michael Douglas (73) voor het eerst opa geworden

Dat meldt E!News. De kersverse ouders hebben de naam niet bekendgemaakt.

Op sociale media schrijft Cameron: '"Vandaag is mijn respect voor moeders over de hele wereld tot grote hoogtes gestegen. Ik was vandaag getuige van een wonder toen mijn kleine meisje werd geboren." Op de bijgevoegde foto staat de hoogzwangere Viviane in een yogapose.

Acteur Cameron Douglas, die in 2003 met zijn vader, opa en oma te zien was in It Runs In The Family, is sinds vorig jaar weer op vrije voeten nadat hij in 2010 werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens drugshandel. Vorig jaar augustus ontmoette hij zijn huidige vriendin.

De 73-jarige Michael heeft naast Cameron, die hij kreeg met zijn eerste vrouw Diandra Luker, ook nog twee kinderen met zijn huidige vrouw Catherine Zeta-Jones: zoon Dylan (17) en dochter Carys (14).