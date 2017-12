Rick Engelkes heeft nieuwe liefde

De 58-jarige Engelkes nam zijn nieuwe liefde mee naar de première van de nieuwe film Huisvrouwen Bestaan Niet, waarvan Engelkes de productie op zich nam.

Een aantal maanden terug viel de acteur, die onder andere te zien was in Goede Tijden Slechte Tijden, voor de eigenaresse van een wellness in het Noordwijkse hotel Huis ter Duin. Marie Claire Noorlander is de ex van oud-profvoetballer Tim de Cler, met wie ze twee zonen kreeg.

Het liefdesleven van Engelkes kwam in 2010 negatief in het nieuws nadat hij moest toegeven dat hij tijdens hun huwelijk vreemd was gegaan. De acteur en zijn vrouw Annemarie Paol besloten na een verzoeningspoging toch bij elkaar te blijven.

Drie jaar later eindigde het huwelijk, waarin het stel dochters Teddie (19) en Lee (12) kreeg, alsnog.