Full House-actrice Jodie Sweetin moet ex-man alimentatie betalen

Dat meldt TMZ.

Volgens haar ex-man Coyle, met wie ze van 2012 tot 2015 getrouwd was, verdient de actrice sinds zij in de Netflixserie Fuller House haar opwachting maakt, de opvolger van Full House waar ze van 1987 tot 1995 in speelde, rond de 600.000 dollar per jaar.

Daardoor was hij van mening dat hij recht had op alimentatie. De jury ging daarin mee, waarna de rechter het vonnis uitsprak.

In 2016 gingen Sweetin en Coyle uit elkaar. Destijds diende er al een rechtszaak over het toekennen van alimentatie. Sweetin gaf toen aan 4.000 dollar per maand te verdienen, waardoor zij toen werd gevrijwaard van alimentatie.