Zoon Sarah Palin gearresteerd voor in elkaar slaan vader

Track Palin werd volgens CNN gearresteerd op basis van drie aanklachten waaronder mishandeling. De ruzie zou zijn ontstaan toen hij de auto van zijn ouders wilde lenen en zijn vader weigerde.

Todd Palin, de echtgenoot van de politica, is verwond aan zijn gezicht en zijn hoofd. Sarah Palin zou zelf de politie hebben gebeld en hebben gezegd dat haar zoon medicatie had geslikt waardoor hij niet helder nadacht.

Het is niet de eerste keer dat Track Palin is gearresteerd na een geweldsincident. De 28-jarige inwoner van Alaska werd begin 2016 door de politie meegenomen op verdenking van het gebruiken van geweld tegen een vrouw. Sarah Palin zei daar later over dat het te maken had met zijn posttraumatische-stressstoornis.