Eminem moest opnieuw leren rappen na afkicken van drugs

Zonder drugs was het moeilijk voor hem om op een fatsoenlijke manier nummers te maken, vertelt de rapper maandag aan Vulture.

Nadat hij uit de afkickkliniek was ontslagen, dook de Amerikaan de studio in om een opvolger te maken van Encore, zijn album uit 2004. Het kostte hem zeer veel moeite en zijn omgeving vreesde dat zijn hersenen waren aangetast door de drugs en pillen die hij al die jaren tot zich had genomen.

"Ik had al die jaren nog nooit iets opgenomen zonder een enorme hoeveelheid valium of pijnstillers te slikken", zegt Eminem. "Nadat ik was afgekickt, leefde ik in een soort van waas en moest eigenlijk helemaal opnieuw leren rappen."

Niet trots

Hij is dan ook niet trots op Relapse, het album dat hij in 2009 uitbracht. "Ik kon op dat moment niet beter", zegt hij nu. Voor Relapse nam Eminem naar eigen zeggen zo'n vijftig tot zestig nummers op. Om te maskeren dat het rappen hem niet zo heel goed afging, haalde hij allerlei vreemde toeren uit. Zo speelde hij met woorden en vreemde geluidjes.

Uiteindelijk bracht Eminem Recovery uit, het album dat hij een jaar later uitbracht. De plaat leidde tot een echte comeback en de rapper won er ook nog een Grammy mee. Afgelopen vrijdag kwam Revival uit, zijn negende studioplaat.