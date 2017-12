Eigen succes zorgt soms voor ongeloof bij Diggy Dex

De 37-jarige rapper stond in april van dit jaar in het Amsterdamse Carré en voegt daar dinsdagavond een optreden in de Grote Zaal van Paradiso aan toe. In het begin van zijn loopbaan kreeg de rapper haast geen voet aan de grond, des te meer een reden om nu meer van zijn succes te genieten.

"Voor mij geldt toch: de aanhouder wint. Ik probeer te beseffen wat ik aan het doen ben, al moet ik zeggen dat het normaal is geworden voor mijn gevoel", vertelt de muzikant aan Het Parool.

Sinds eind jaren negentig is Koen Jansen, zoals de Amersfoorter eigenlijk heet, al actief in de muziekindustrie. "Ik heb gewoon altijd heel steady gewerkt en elke twee jaar een plaat uitgebracht. In mijn hoofd is het dan logisch dat op een gegeven moment de vruchten worden geplukt. Volgens mij is hard werken een van de belangrijke dingen die je moet doen om te slagen in de muziek. Dat ouderwetse arbeidsethos, dat heb ik echt in me."

Ondanks dat de tijden veranderen, voelt Dex zich nog altijd verbonden met de muziek als rapper. Hij gaat zich echter meer richten op het theater. "Ik ben en blijf iemand van de lyrics, mijn muziek ontwikkelt zich. Daarom zie ik mezelf de komende jaren nog vaker in het theater, daar is meer aandacht voor mijn muziek."