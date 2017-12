Nicolette Kluijver wil niet herinnerd worden 'als de vrouw die kanker had'

"Het is niet dat ik me ervoor schaam, maar het is gebeurd en alles wat erover gezegd kon worden, is gezegd. Mijn blik is nu op de toekomst gericht," zegt Kluijver in gesprek met Vrouw.

De presentatrice, die inmiddels is schoonverklaard, zegt dat ze het niet leuk vindt om het altijd over haar ziekteperiode te hebben. "Wanneer ik het even ben vergeten, is er altijd wel weer iemand op straat die me eraan herinnert. Dat vind ik pijnlijk, nog steeds."

Daarom hoopt Kluijver dat het nieuwe jaar snel aanbreekt. "Ik ben klaar met dit jaar."

Drive

Kluijver zegt dat haar grootste motivatie om het jaar door te komen, het feit is dat zij moeder is. De Expeditie Robinson-presentatrice heeft twee dochters en een zoon.

"Als moeder kun je niet doodgaan, dat is gewoon geen optie. Die drive heeft me door een zware periode getrokken. Ik kijk nu heel anders naar het leven. (...) Voorheen keek ik wel als mijn dochter een tekening maakte, maar nu kijk ik écht. Dus zolang deze ziekte wegblijft, heb ik een groot goed erbij gekregen."