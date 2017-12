Zanger Brace en verloofde Isabella uit elkaar

De zanger (31) maakte het nieuws vrijdag bekend door een gedichtje op Instagram te plaatsen. "Dan weet nu iedereen het in een keer", schrijft hij erbij.

Het gedichtje is gericht aan Miguel, het vierjarige zoontje van de twee. "Van jou houden we oneindig maar tussen ons is het op, is het klaar. We blijven er voor je, ouders voor altijd, ook al zijn we niet meer bij elkaar."

Vorig jaar vroeg Brace zijn vriendin ten huwelijk. Dat deed hij ook al in 2012. Begin 2013 ging het stel in ondertrouw.